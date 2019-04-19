Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

ФОТОФАКТ. В Киеве на Виноградаре "обустроили" остановку, перегородив МАФом весь тротуар

Сегодня, 10:54

Жители микрорайона возмущаются неудобствами, отмечая, что большие МАФы заметили уже на двух остановках

Фото: Наталья Мазай/Виноградарь/Facebook
Фото: Наталья Мазай/Виноградарь/Facebook.

На проспекте Правды в столичном микрорайоне Виноградарь посреди тротуара поставили странную остановку общественного транспорта в виде большого МАФа, перегородив практически полностью и без того узкую пешеходную часть. Об этом сообщают пользователи паблика Виноградарь в Facebook.

"Поставили остановку, точнее, два магазина – людям там место не предусмотрено, посреди дороги. Спрятаться от дождя и ветра негде", – написала Наталья Мазай.

Фото: Наталья Мазай/Виноградарь/Facebook
Фото: Наталья Мазай/Виноградарь/Facebook

Фото: Наталья Мазай/Виноградарь/Facebook
Фото: Наталья Мазай/Виноградарь/Facebook

В комментариях к посту пользователи соцсетей выражают возмущение, отмечая, что такой же МАФ поставили на остановке на проспекте Свободы.

Ранее мы писали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.


Также сообщалось, что Киев за последние годы освободили от 13 тысяч МАФов. В первую очередь убирают киоски без документов и размещенные на городских коммуникациях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, остановка, маф, Виноградарь

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве на Виноградаре "обустроили" остановку, перегородив МАФом весь тротуар". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тернопольской области парень на "бляхах" насмерть сбил девушку и сбежал

4 апреля, 13:40

Девушка перебегала дорогу вне пешеходного перехода

Вместо тротуара – могильные плиты: в Кривом Роге "благоустроили" остановку

28 марта, 16:30

Для отмостки использовали бракованные мраморные плиты без имен

С ножом напал на мужчину на остановке: в Николаеве задержали юношу

13 марта, 15:29

23-летнего пострадавшего госпитализировала "скорая"

ДТП в Киеве: Audi врезался в остановку и перевернулся

7 марта, 15:47

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал

Советы бегуньям с большой грудью

Это страшное слово «лепрозорий»: что известно о проказе

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»

Тайная свадьба в США: Кухар и Стоянов тайно поженились

Ученые: морской воздух опасен для здоровья

Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

В Украине начинают снос "хрущевок"

AP: Причиной падения Beresheet стал человек?

Иглесиас рассказал, почему они с Курниковой никак не поженятся

Основания для вызова «скорой» — Супрун

Неубиваемый телефон, который не горит в огне и в воде не тонет

Новый способ удаления царапин за 5 минут

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

Паралимпийка Бренне Хакаби снялась для журнала. Фото

От чего спасет хурма

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт