ФОТОФАКТ. В Киеве на Виноградаре "обустроили" остановку, перегородив МАФом весь тротуар

Жители микрорайона возмущаются неудобствами, отмечая, что большие МАФы заметили уже на двух остановках

Фото: Наталья Мазай/Виноградарь/Facebook.

На проспекте Правды в столичном микрорайоне Виноградарь посреди тротуара поставили странную остановку общественного транспорта в виде большого МАФа, перегородив практически полностью и без того узкую пешеходную часть. Об этом сообщают пользователи паблика Виноградарь в Facebook.

"Поставили остановку, точнее, два магазина – людям там место не предусмотрено, посреди дороги. Спрятаться от дождя и ветра негде", – написала Наталья Мазай.

Фото: Наталья Мазай/Виноградарь/Facebook

Фото: Наталья Мазай/Виноградарь/Facebook

В комментариях к посту пользователи соцсетей выражают возмущение, отмечая, что такой же МАФ поставили на остановке на проспекте Свободы.

Ранее мы писали, что украинское общество слепых обратилось в суд с требованием снести МАФы, даже выиграло дело, но палатки и ныне на месте. Корреспондентам "Сегодня" незрячие и слабовидящие пожаловались – именно из-за этих лотков не могут спокойно дойти до остановки, сесть в транспорт и даже элементарно не попасть под колеса авто.

Также сообщалось, что Киев за последние годы освободили от 13 тысяч МАФов. В первую очередь убирают киоски без документов и размещенные на городских коммуникациях.

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