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В Киеве на вокзале поезд отрезал мужчине голову

Сегодня, 00:24

По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте

Фото: bagnet.org
Фото: bagnet.org.
В Киеве на вокзале поезд отрезал мужчине голову //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2f5/6ed/5c42f56ed7878.jpg Происшествия По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте

В понедельник, 11 марта, на Центральном железнодорожном вокзале Киева, где ранее из-за ЧП остановилась городская электричка, погиб мужчина.

Об этом сообщают "Вартові.Еспресо".

По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте, из-за чего попал под колеса.

Поезд отрезал мужчине голову, от полученных травм он скончался на месте. Обстоятельства трагедии будет выяснять следствие.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Также мы сообщали о том, как в Харьковской области, на протяжении суток два человека погибли на железнодорожных путях. Личности погибших не были установлены – одному из них на вид было 45-50 лет, а другому – 30-35.

А в Киеве на вокзале поезд отрезал иностранцу ногу. Гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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Тег Киев, поезд, мужчина, жд-вокзал

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