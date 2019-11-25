В Киеве на вокзале поймали группу карманников

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве сотрудник прокуратуры задержал на вокзале группу карманников. Правоохранитель, оказавшись на Центральном вокзале после работы, случайно стал свидетелем преступления, рассказали в столичной прокуратуре.

Инцидент произошел 22 ноября около семи часов вечера в вестибюле вокзала "Киев-Пассажирский". Дмитрий Кулинич заметил группу лиц, совершивших кражу кошелька. Став свидетелем преступления, прокурор задержал указанных лиц и передал их правоохранителям, которые прибыли на вызов.

В ходе досудебного расследования трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины (законченное покушение на тайное хищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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Сейчас в Соломенский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее столичная полиция задержала женщину за кражу из супермаркета сливочного масла на сумму около 1500 гривен. Масло женщина планировала перепродать. Также в Киеве задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета плитку шоколада и коньяк, не расплатившись за товар на сумму около 3000 гривен.

Тем временем, в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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