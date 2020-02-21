В Киеве на вокзале поймали опытного грабителя, напавшего на пассажира

Мужчина выхватил из рук потерпевшего более двух тысяч гривен

В Киеве правоохранители задержали жителя Житомира, который на железнодорожном вокзале ограбил мужчину. Грабитель вырвал из рук потерпевшего деньги, однако уйти с награбленным правонарушителю помешали полицейские, которые несли службу неподалеку, сообщает полиция Киева.

Так, во время патрулировалия полицейские увидели потасовку между двумя мужчинами. Они немедленно вмешались в ситуацию и выяснили, что один обвиняет другого в ограблении. Оказалось, что пассажир достал из кармана 2500 гривен и в этот момент неизвестный их выхватил из рук.

"Правонарушитель был задержан на месте. Им оказался 42-летний житель Житомирской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за вымогательство. При поверхностной проверке мы обнаружили у него деньги потерпевшего", – рассказал следователь полиции на станциях железнодорожного транспорта Богдан Николаенко.

По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Грабителю грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.

Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления клозапином и этиловым спиртом.

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