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В Киеве на вокзале в электричке нашли труп мужчины

Сегодня, 08:43

Погибшим оказался житель Полтавской области

Фото: Информатор
В Киеве на вокзале в электричке нашли труп мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/adc/7fd/5caadc7fd0229.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/adc/7fd/5caadc7fd0229.jpg Происшествия Погибшим оказался житель Полтавской области

Утром в понедельник, 8 апреля, в Киеве обнаружили страшную находку – на Дарницком железнодорожном вокзале в последнем вагоне электрички на Яготин нашли труп мужчины.

Как сообщает "Информатор", на мужчину, который лежал между сидениями, обратили внимание пассажиры, так как он не подавал признаков жизни. Они вызвали полицию и медиков, которые констатировали смерть пассажира.

При погибшем были документы. Мужчина был жителем Полтавской области 1983 года рождения. Следов насильственной смерти на теле не нашли, однако точную причину смерти будет устанавливать экспертиза.

Электрички из-за ЧП некоторое время не курсировали. При этом, по данным издания, мужчина находился в вагоне еще со вчерашнего дня.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске утром в воскресенье, 7 апреля, обнаружили труп молодой женщины.

Также мы писали, что недалеко от Центрального железнодорожного вокзала обнаружили тело мужчины, которое переехал поезд. Предварительно, погибший — житель города Ирпень под Киевом, 1985 года рождения.

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Тег Киев, труп, дарницкий вокзал

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