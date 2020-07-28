В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что погиб водитель внедорожника

В Киеве во вторник, 28 июля, возле станции метро "Выдубичи" произошло жесткое ДТП – внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в грузовик Daf с полуприцепом Ackermann. Авария произошла на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста.

На опубликованном в Сети видео видно, что на месте работают спасатели. Они пытаются вытащить водителя из деформированного салона автомобиля.

Видео: Киев Оперативный

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что в результате ДТП погиб один человек. Там добавляют, что возможно есть и другие пострадавшие

"На данный момент известно про одного погибшего в результате ДТП. Сейчас вся информация уточняется. На месте работают правоохранители и спасатели", – сообщили нам в патрульной полиции Киева.

Видео: KIEVMAP

На месте работают патрульные и следователи.

Движение в районе станции метро "Выдубичи" серьезно усложнено, там наблюдаются километровые тянучки.

Ранее сообщалось, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.

Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

Также мы писали о жуткой аварии на Столичном шоссе, в которой погибла почти целая семья Цуркановых.

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