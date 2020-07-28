В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)

В Киеве во вторник, 28 июля, возле станции метро "Выдубичи" произошло жесткое ДТП – внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в грузовик Daf с полуприцепом Ackermann. Авария произошла на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста.
На опубликованном в Сети видео видно, что на месте работают спасатели. Они пытаются вытащить водителя из деформированного салона автомобиля.
В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что в результате ДТП погиб один человек. Там добавляют, что возможно есть и другие пострадавшие
"На данный момент известно про одного погибшего в результате ДТП. Сейчас вся информация уточняется. На месте работают правоохранители и спасатели", – сообщили нам в патрульной полиции Киева.
На месте работают патрульные и следователи.
Движение в районе станции метро "Выдубичи" серьезно усложнено, там наблюдаются километровые тянучки.
Ранее сообщалось, что на Бориспольской трассе под Киевом столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате аварии погиб мужчина – водитель буса.
Подробнее об аварии смотрите в сюжете:
Также мы писали о жуткой аварии на Столичном шоссе, в которой погибла почти целая семья Цуркановых.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк