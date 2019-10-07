В Киеве на выходных сгорели Bentley и Chevrolet: видео

Bentley загорелся на ходу на Голосеевском проспекте, а вторая легковушка горела ночью на улице Малиновского

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве за минувшие выходные произошло два ЧП с возгоранием автомобилей – на Голосеевском проспекте на ходу сгорел Bentley, а на Малиновского загорелся Chevrolet. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"Так, 6 октября в 15:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на пр-те Голосеевский, 122, во время движения загорелся автомобиль Bentley. Уже в 15:43 возгорание было ликвидировано. Для тушения пожара были применены порна ошковый огнетушитель. В результате возгорания поврежден моторный отсек и панель приборов автомобиля", – говорится в сообщении.

Видео с места инцидента опубликовали в социальных сетях очевидцы.

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Уже 7 октября в 1:54 поступил второй звонок про пожар в автомобиле – во дворе девятиэтажного жилого дома на ул. Малиновского, 11б, загорелся автомобиль Chevrolet. В 2:23 возгорание было ликвидировано. В результате возгорания поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля.

К счастью, в результате этих двух пожаров никто не пострадал. Причины возникновения пожаров устанавливаются.

В минувшем месяце на столичных Осокорках сгорели три автомобиля. Пожар начался в BMW, припаркованном во дворе на улице Срибнокильской, а потом огонь охватил еще два соседних авто.

Также новости "Сегодня" писали, что во дворе жилого дома на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

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