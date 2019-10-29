В Киеве на вымогательстве денег попался сотрудник Нацбанка: фото

В Киеве следователи полиции разоблачили сотрудника Национального банка Украины на мошенничестве – мужчина вымогал у предпринимателя 40 тысяч долларов за "решение вопроса" о выдаче бессрочной лицензии на обмен валют.

Как сообщили в пресс-службе столичного управления Нацполиции, сотрудниками следственного управления и СБУ главный специалист НБУ был задержан в момент получения денег.

"Во время проведения первоочередных следственных действий у мужчины изъяты деньги, которые он получил от предпринимателя. Эти деньги служащий вымогал за помощь в решении вопроса о получении бессрочной генеральной лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по обмену валют", – говорится в сообщении.

Сведения об этом факте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации "покушение на мошенничество". Готовится сообщение о подозрении задержанному и избрание ему меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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