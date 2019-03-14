В Киеве на взятке "погорел" чиновник департамента охраны культурного наследия КГГА

Чиновник потребовал от предпринимателя взятку в 500 долларов

Прокуратура Киева.

В Киеве на взятке "погорел" чиновник департамента охраны культурного наследия КГГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a54/40d/5c8a5440d226c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a54/40d/5c8a5440d226c.jpg 2019-03-14T15:23:00+02:00 Происшествия Чиновник потребовал от предпринимателя взятку в 500 долларов

Начальник отдела инспекции государственного контроля объектов культурного наследия и археологического надзора Департамента охраны культурного наследия КГГА задержан "на горячем" на получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В правоохранительные органы обратился предприниматель, занимающийся бизнесом по предоставлению услуг в сфере общественного питания. Для установления наружной рекламы на фасаде помещений, расположенных на территории Старого Подола, у него возникла потребность в получении справки в Департаменте КГГА о том, относятся ли указанные здания к объектам архитектурного памятника.



За получение этой справки начальник отдела Департамента потребовал от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 500 долларов США.



В среду, 13 марта, года при передаче оговоренной суммы чиновник был задержан правоохранителями недалеко от места работы. В настоящее время решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Ранее сообщалось, в Херсоне мама школьницы обвинила директора во взяточничестве. Последняя якобы требовала тысячи гривен за зачисление ребенка в учебное заведение. Директор под следствием и от работы отстранена. "Сегодня" узнали детали истории.

Также в Тернопольской области на взятке погорел полицейский. Мужчину задержали во время получения всей суммы взятки.

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