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В Киеве на взятке задержали секретаря ученого совета Нацинститута стратегических исследований

Сегодня, 20:06

Чиновник организовал "схему" вымогательства денег

В Киеве на взятке задержали секретаря ученого совета Нацинститута стратегических исследований Происшествия Чиновник организовал "схему" вымогательства денег

В Киеве уличен во взятке секретарь специализированного ученого совета Национального института стратегических исследований. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что секретарь ученого совета для личного обогащения организовал противоправную "схему" вымогательства денег, предлагая личное содействие лицам, которые защищают диссертационные исследования с целью получения ученой степени.

Секретаря задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 25 тыс. грн. Первую часть в сумме 30 тыс. грн злоумышленник получил 25 марта.

В рамках открытого уголовного производства проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона разоблачили на взятке начальника одного из райотделов в Днепре Главного управления Государственной миграционной службы в Днепропетровской области.

Оперативники спецслужбы установили, что госслужащий требовал от местной жительницы три тысячи долларов за содействие в снятии ареста с недвижимого имущества. За указанную сумму злоумышленник обещал повлиять на принятие решения сотрудником правоохранительного органа, который является уполномоченным лицом на выполнение функций государства.

Также мы писали, что во Львове задержали на взятке главного государственного инспектора львовского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, деятельность которого распространяется на Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ивано-Франковске области. Как установили правоохранители, за невмешательство в хозяйственную деятельность и не проведение проверок предприниматель, по требованию  инспектора, должен был заплатить  12 тыс. гривен.

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Тег взятка, взяточничество, чиновник

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