В Киеве на взятке задержали секретаря ученого совета Нацинститута стратегических исследований

Чиновник организовал "схему" вымогательства денег

В Киеве на взятке задержали секретаря ученого совета Нацинститута стратегических исследований 2019-03-28T20:06:00+02:00 Происшествия Чиновник организовал "схему" вымогательства денег







В Киеве уличен во взятке секретарь специализированного ученого совета Национального института стратегических исследований. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что секретарь ученого совета для личного обогащения организовал противоправную "схему" вымогательства денег, предлагая личное содействие лицам, которые защищают диссертационные исследования с целью получения ученой степени.

Секретаря задержали во время получения второй части неправомерной выгоды в размере 25 тыс. грн. Первую часть в сумме 30 тыс. грн злоумышленник получил 25 марта.

В рамках открытого уголовного производства проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Днепропетровского гарнизона разоблачили на взятке начальника одного из райотделов в Днепре Главного управления Государственной миграционной службы в Днепропетровской области.

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Также мы писали, что во Львове задержали на взятке главного государственного инспектора львовского управления Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Украины, деятельность которого распространяется на Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ивано-Франковске области. Как установили правоохранители, за невмешательство в хозяйственную деятельность и не проведение проверок предприниматель, по требованию инспектора, должен был заплатить 12 тыс. гривен.

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