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В Киеве на Южном мосту произошло масштабное ДТП: пострадал водитель (фото и видео)

7 февраля, 07:32

Дорогу не поделили три автомобиля

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

На Южном мосту в Киеве произошло тройное ДТП – столкнулись иномарки Chevrolet, ВМW и Volkswagen. Об этом сообщает "Информатор".

Машины не поделили дорогу около 18:30 6 февраля. Водители автомобилей рассказали, что в ДТП косвенно поучаствовала еще одна машина — Toyota. Именно ее водитель, когда заметил в авто неисправности, сбросил скорость и медленно двигался на "аварийках". Тогда ВМW и Chevrolet, которые ехали за ним, убавили скорость. А водитель Volkswagen не заметил этого, и на высокой скорости влетел в Chevrolet. "Американец", в свою очередь, задел ВМW и врезался в отбойник. Удар был настолько сильным, что задняя часть Chevrolet буквально смялась в гармошку. Водителя авто госпитализировали.

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На месте работали сотрудники полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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Киев ДТП иномарки мужчина южный мост столкновение пострадавший

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