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В Киеве на Южном мосту столкнулись две машины: есть пострадавшие

Сегодня, 08:55

ДТП произошло в ночь на четверг

Фото: Информатор

В ночь на четверг, 25 апреля, на Южном мосту в Киеве произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал мужчина.

Как сообщает "Информатор", Mercedes Sprinter и Lanos ехали по мосту в одной полосе, в итоге Sprinter въехал в легковушку. Водитель Daewoo получил травму головы, чего госпитализировали.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Сообщается, что у легковушки полностью смята задняя часть и выбито стекло, а у Sprinter помят капот и бампер. 

Отметим, что на Южном мосту сейчас осуществляется капремонт деформационных швов. При этом ежедневно по утрам мост парализован серьезными пробками

Напомним, за последний год в Киеве произошло несколько шокирующих масштабных аварий, в которых погибли люди. Некоторые дела уже дошли до судов, но приговоров пока нет.

Одно из самых громких ДТП случилось в июле 2018 года на бул. Леси Украинки. 23-летний водитель на автомобиле Hummer H2 сбил насмерть на пешеходном переходе 10-летнюю девочку, причем после наезда остановился не сразу, но в итоге таки был задержан. Правоохранители во время расследования установили, что он поехал на красный сигнал светофора. Но экспертизы доказали, что водитель не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее сообщалось, что на Столичном шоссе в районе Чапаевки произошла крупная авария с пострадавшими. По предварительным данным, микроавтобус Mercedes-Benz Vito вез людей из города Кропивницкий в Борисполь. В салоне, кроме водителя, находилось восемь пассажиров: четыре женщины и четыре ребенка. Также смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель. 


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Тег Киев, ДТП, южный мост

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