В Киеве на Южном вокзале умер мужчина
Незадолго до смерти пассажир опоздал на свой поезд
В Киеве, где недавно нашли тело мужчины, в здании Южного вокзала скончался пассажир. Об этом сообщает "Информатор".
Трагическое происшествие случилось сегодня ночью. Тело мужчины около 2:15 обнаружили дежурящие на вокзале волонтеры. По их словам, 39-летний пьяный мужчина буквально на несколько минут опоздал на поезд в Лисичанск. После этого он решил переночевать в зале ожидания, а примерно через час ему стало плохо. Мужчину пытались привести в чувство, используя нашатырный спирт, и положили набок, чтобы он не захлебнулся собственной слюной, но тот скончался.
На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которым за убийство грозит до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, в конце ноября прошлого года на детской площадке в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, однако по мнению врачей, молодой человек умер от передозировки наркотиками.
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