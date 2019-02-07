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В Киеве на Южном вокзале умер мужчина

Сегодня, 09:31

Незадолго до смерти пассажир опоздал на свой поезд

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua.
В Киеве на Южном вокзале умер мужчина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bda/88d/5c5bda88da66f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bda/88d/5c5bda88da66f.jpg Происшествия Незадолго до смерти пассажир опоздал на свой поезд

В Киеве, где недавно нашли тело мужчины, в здании Южного вокзала скончался пассажир. Об этом сообщает "Информатор".

Трагическое происшествие случилось сегодня ночью. Тело мужчины около 2:15 обнаружили дежурящие на вокзале волонтеры. По их словам, 39-летний пьяный мужчина буквально на несколько минут опоздал на поезд в Лисичанск. После этого он решил переночевать в зале ожидания, а примерно через час ему стало плохо. Мужчину пытались привести в чувство, используя нашатырный спирт, и положили набок, чтобы он не захлебнулся собственной слюной, но тот скончался.

На месте работал экипаж патрульной полиции, "скорая" и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства инцидента устанавливаются. 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве возле одной из многоэтажек нашли труп мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранители разыскивают злоумышленников, которым за убийство грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, в конце ноября прошлого года на детской площадке в Киеве нашли тело мужчины. Личность не установили, однако по мнению врачей, молодой человек умер от передозировки наркотиками.

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Тег Киев, смерть, тело, погиб, мужчина, южный вокзал

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