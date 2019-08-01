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В Киеве на заезде на Южный мост дотла сгорел BMW Х5: видео

Сегодня, 15:48

Александр Марущак

Девушка-водитель авто не пострадала, так как успела выбежать из машины перед тем, как ее охватило пламя

В Киеве на заезде на Южный мост дотла сгорел BMW Х5: видео Происшествия Девушка-водитель авто не пострадала, так как успела выбежать из машины перед тем, как ее охватило пламя

На проспекте Бажана в Киеве, на заезде на Южный мост, в четверг, 1 августа, загорелся автомобиль престижный автомобиль, который в последствии полностью сгорел.

"По предварительной информации, ДТП не было. Водитель BMW Х5 заметила огонь из-под капота. Она остановила автомобиль, но огонь охватил все транспортное средство. Водитель не пострадала", – рассказали "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции Киева, добавив, что девушка успела выбежать из автомобиля до того, как его охватило пламя.

Также, по словам полицейских, они не заметили на отбойнике следов от удара автомобиля. Ранее сообщалось, что возгорание началось после того, как автомобиль врезался в отбойник.

На прошлой неделе вспыхнул пожар в жилом семиэтажном доме в центре города на Кловском спуске, 14/24.

Напомним, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Также в прошлом месяце в Буче под Киевом произошел мощный пожар в металлическом ангаре. Пожар произошел в ангаре и быстро начал распространяться на всю его территорию площадью 1600 "квадратов". Предварительно установлено, что загорелся склад с одеждой, бывшей в употреблении. В тушении были задействованы 30 пожарных и 9 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожарным приходилось разгребать горы тлеющего секонд-хенда, чтобы хорошо залить его водой. Бойцы фактически вручную переворачивали большие тюки с одеждой. Причину возгорания и сумму нанесенного ущерба будут устанавливать сотрудники полиции.

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Киев пожар славутич

Источник: Сегодня

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