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В Киеве на поставках медоборудования для больниц присвоили 16,5 млн гривен

6 мая, 10:00

Наталья Руда

Директору частного предприятия уже объявили подозрение

/ Фото: Pixabay

В Киеве директора коммерческой структуры подозревают в завладении 16,5 миллиона гривен бюджетных средств при поставке медицинского оборудования для больниц. Мужчине уже сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно данным следствия, директор столичного частного предприятия поставлял в городские и областные больницы импортные центрифуги и микроскопы по цене, превышающей предельную наценку в 10% к закупочной стоимости товара.

"Заключением судебно-экономической экспертизы подтверждены убытки государству на общую сумму 16,5 млн гривен", – говорится в сообщении.

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Действия мужчины квалифицированы по ч. ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ранее военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в Киевской области масштабное изготовление и реализацию некачественных и опасных для здоровья антисептических средств, в том числе для нужд Вооруженных сил Украины.

Также на Волыни массово производили нелегальные антисептики.

СБУ задержала дельцов, которые наладили изготовление и продажу фальшивых дезинфикувальних средств на Волыни. Экспертиза показала: спирта там – минимальное количество, а бактерий и вирусов такой фальсификат не убивает. Зато химические примеси могли навредить здоровью людей.

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Киев растрата присвоение медоборудование

Источник: Сегодня

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