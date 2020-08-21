На закупке техники для "Киевзеленстроя" украли почти 78 млн гривен: подробности скандала

Часть денег, украденных на тендерах коммунальщиков, уже успели вывести на счета зарегистрированной в Италии компании

В Киеве раскрыли масштабную аферу по хищению почти 78 миллионов гривен на закупке коммунальной техники для "Киевзеленстроя".

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Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным следствия, в ноябре 2016 года – декабре 2017 года "Киевзеленстрой" объявил тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений. Бывший внештатный советник генерального директора коммунального объединения, которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими лицами "Киевзеленстроя" и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах двух предопределенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам.

"Согласно заключению эксперта, КО "Киевзеленстрой" нанесено 77,9 млн грн убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда – на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии", – отметили в НАБУ.

Преступная схема расследуется НАБУ с февраля 2018 года.

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На данный момент подозрения в хищениях объявлены семерым лицам. Среди подозреваемых:

бывший внештатный советник генерального директора "Киевзеленстроя" – ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209;

бывший генеральный директор "Киевзеленстроя" – ч.5 ст.191;

экс-заместитель генерального директора по коммерческим вопросам "Киевзеленстроя" – ч.5 ст.191;

экс-работник одного из отделов "Киевзеленстроя" – ч.5 ст.27 ч.5 ст.191;

доверенное лицо внештатного советника гендиректора "Киевзеленстроя" – ч.3 ст.27 ч.5 ст.191;

частный предприниматель – ч.3 ст.27 ч.3 ст.209.

Двое подозреваемых – бывший внештатный советник гендиректора "Киевзеленстроя" и частный предприниматель – задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве за вымогательство и получение взятки в 39 тысяч гривен задержали 31-летнего замдиректора – главного инженера КП по содержанию зеленых насаждений Печерского района. Кроме того, мы писали, что в столице высокопоставленного чиновника из КП "Плесо" заподозрили в растрате крупной суммы денег на расчистке и благоустройстве ручья Вита.

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Вместе с тем, на днях в столице произошли стычки с коммунальщиками. Подробнее смотрите в сюжете:

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