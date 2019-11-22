В Киеве на ж/д вокзале обвалилась плитка и упала мужчине на голову: видео с места ЧП

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На Центральном железнодорожном вокзале в Киеве отвалилась плитка и упала ожидающему пассажиру на голову. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Мужчине разбило голову. Место огородили, а кровь быстро пытались вытереть", – говорится в сообщении.

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Также в паблике опубликовано видео с места ЧП:

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Напомним, зимой киевляне и гости столицы жаловались на толпы попрошаек и бездомных на вокзале. А также на огромное количество киосков и палаток, из-за которых невозможно пройти к метро и остановкам общественного транспорта. Весной все киоски убрали, но возле наземного перехода к скоростному трамваю вместо МАФов остались кучи мусора. При этом в Соломенской районной государственной администрации предложили бороться с бездомными, которые живут на Южном вокзале, с помощью дополнительных патрулей полиции и медиков. "Сегодня" побывали на вокзале и посмотрели, как сейчас обстоят дела.

Отметим, что в конце января на Центральном ж/д вокзале Киева топ-чиновники страны и города провели показательное совещание. И пообещали навести там идеальный порядок ко Дню Киева. В феврале и мае "Сегодня" уже подробно инспектировали территорию железнодорожного вокзала.

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