В Киеве на железнодорожных путях нашли тело мужчины

Точную причину смерти устанавливают правоохранители

Фото: Информатор

В Киеве на железнодорожных путях нашли тело мужчины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9a4/3f8/5ca9a43f8795c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9a4/3f8/5ca9a43f8795c.jpg 2019-04-07T10:20:57+03:00 Происшествия Точную причину смерти устанавливают правоохранители

В Киеве обнаружили труп мужчины недалеко от центрального железнодорожного вокзала. По предварительным данным, его переехал поезд. Об этом сообщает издание "Информатор".

На линию экстренных служб в субботу, седьмого апреля, вечером поступил звонок от машиниста, который проезжал мимо. По вызову прибыл экипаж патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. На месте происшествия на подъездных путях лежало тело мужчины без головы. Само туловище находилось между путями, а голова лежала на рельсах.

Однако точную причину уже будут устанавливать правоохранители. Предварительно, погибший — житель города Ирпень, 1985 года рождения.

Напомним, ранее во Львовской области в результате наезда электрички "Львов-Трускавец" был смертельно травмирован 21-летний житель Николаевского района. В то же время, в Facebook уже появилась информация, что погибшим оказался молодой военный-контрактник.

Кроме этого, грузовой поезд насмерть сбил сидевшего на рельсах мужчину в Харьковской области. Трагедия произошла вечером 15 марта на перегоне Балаклея – Савинцы. Как выяснилось, в тот вечер двое нетрезвых мужчин сидели на рельсах. Во время разговора они не обратили внимания на то, что приближается грузовой поезд сообщением Лиман – Основа.

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