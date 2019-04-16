В Киеве на Жулянском путепроводе столкнулись автоцистерна и две легковушки
Одного водителя госпитализировали
На Жулянском путепроводе на Большой Окружной дороге в Киеве произошло масштабное ДТП. По словам очевидцев, в аварию попали автоцистерна Mercedes, кроссовер Skoda Yeti и BMW.
По предварительным данным, сегодня, 16 апреля, все три машины двигались в попутном направлении – со стороны Одесской площади в направлении Борщаговки. В какой-то момент автоцистерна "догнала" Skoda, а та в свою очередь врезалась в BMW.
Свидетели не исключают, что причиной столкновения могли стать маневры на дороге из-за ям. В аварии пострадал водитель Skoda, его с места происшествия увезли на карете скорой помощи. Его авто также получило больше всего повреждений. С обстоятельствами ДТП разбираются правоохранители.
Ранее мы писали, что в Фастове Киевской области произошло трагическое ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, съехал в кювет, где автомобиль перевернулся. За рулем машины находился 18-летний житель села Большая Снетинка без водительского удостоверения. Телесных повреждений не получил, был трезв.
Напомним, в окрестностях села Песчаное Белоцерковского района 19-летний парень на Mazda сбил насмерть двух молодых девушек и скрылся с места аварии, бросив автомобиль.
Также сообщалось, что под Киевом погиб генеральный директор одного из крупнейших производителей растительных масел Allseeds Group Владимир Слабовский.
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