В Киеве начали расследование из-за сокрытия данных о заражении коронавирусом

Столичная прокуратура инициировала расследование в отношении частной медклиники, которая не уведомила государственные органы Украины о пациенте с коронавирусом.

Речь идет о случае с 50-летним киевлянином, который недавно посещал Швейцарию. Сначала мужчина сделал тест на коронавирус в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте ни пациенту, ни Министерству здравоохранения, ни Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и других инфекционных болезней, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний", - говорится в сообщении.

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Досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Соломенское управления полиции. Ход досудебного расследования взят на контроль руководством прокуратуры Киева.

Как сообщалось ранее, на данный момент в Киеве зафиксировано три случая инфицирования коронавирусом – у студента, женщины и мужчины. В Киевской области заболел народный депутат Сергей Шахов и его супруга.

Ранее новости "Сегодня" писали, как будут наказывать нарушителей карантина в Украине.

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