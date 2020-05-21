В Киеве начальница госбанка украла у клиентов более миллиона гривен

Начальницу центрального отделения госбанка в Киеве подозревают в завладении более 1 млн гривен денег, которые принадлижали клиентам банка, сообщает прокуратура столицы.

По данным следствия, начальница отделения незаконно завладела чужими деньгами, злоупотребив служебным положением, и по предварительному сговору с другими сотрудниками банка.

Сообщники фигурантки, используя чужой логин и пароль, получили доступ к банковской системе и без ведома клиентов банка меняли информацию, которая обрабатывается в системе. В результате злоумышленники создавали официальные банковские документы и проводили фиктивные операции по снятию наличных с карточных счетов потерпевших. После этого деньги передавались начальнице отделения, которая распоряжалась ими по своему усмотрению.

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В настоящее время потерпевшими признаны 19 человек, которым причинен материальный ущерб в сумме более 1 млн гривен.

Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 3 ст. 191 УК Украины. Сейчас проверяется информация о завладении банкиршей еще 9 млн гривен средств клиентов.

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Кроме того, в рамках следствия также будет дана правовая оценка действиям других работников банка, задействованных в хищении средств.

Напомним, в 2018 году в Одессе 24-летняя девушка устроилась на работу кассиром в банке и, проработав всего несколько дней, похитила 100 тысяч гривен. Женщина пришла на собеседование по объявлению и представилась чужим именем, а потом четыре дня проходила стажировку и в первый же день самостоятельной работы украла крупную сумму, а потом скрылась.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что SIM-карты украинцев взламывают ради денег с кредиток. Журналисты встретились с одной из жертв такой схемы. Киевлянка Марина прячет лицо от камер, поскольку до сих пор напугана. Ее обманул сосед, который снял с карточки Марины более 3000 гривен.

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