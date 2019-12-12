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В Киеве начальник отдела УГО насмерть сбил женщину на переходе

12 декабря, 16:57

Военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Киеве начальник одного из отделов Управления государственной охраны насмерть сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации: правоохранитель, управляя личным автомобилем марки Skoda, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилую женщину. Потерпевшая в момент наезда находилась на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Мужчине объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего), решается вопрос по мере пресечения.

В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

Ранее сообщалось, что возле села Старое в Киевской области офицер Нацгвардии сбил детей и врезался в столб.

Также новости "Сегодня" писали, что в Кировоградской области в городе Александрия сотрудник полиции сбил велосипедиста.

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Источник: Сегодня

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