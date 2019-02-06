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В Киеве начальника райуправления полиции задержали на взятке в 34 тысячи долларов

Сегодня, 11:46

Полицейский требовал «награду» за расследование дела о разбое

Фото: пресс-служба прокуратуры Запорожской области
В Киеве начальника райуправления полиции задержали на взятке в 34 тысячи долларов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5c3/258/5c45c325871e9.jpg Происшествия Полицейский требовал «награду» за расследование дела о разбое

В Киеве правоохранители разоблачили на получении взятки и. о. начальника одного из территориальных отделов Нацполиции Киева. Чиновник требовал 34 тысяч долларов от местного предпринимателя за расследование его заявления о краже денег, сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, в январе 2019-го гражданин обратился в райуправление полиции с заявлением о совершении в отношении него разбойного нападения и похищения у него 67 тысяч долларов.

Однако вместо того, чтобы начать досудебное следствие, и.о. начальника отделение потребовал у заявителя 34 тыс. долларов за внесение указанных сведений в ЕРДР, используя при этом угрозы и запугивание.

Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после получения 15 тысяч долларов. Сейчас открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК ("Получение взятки"), решается вопрос об объявлении полицейскому о подозрении в совершении преступления. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. 

Ранее следователи Государственного бюро расследований совместно с Нацполицией задержали заместителя главы Печерской районной в г. Киеве государственной администрации за вымогательство и получение взятки в размере 20 тыс. грн.

Также сообщалось, что начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен. За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы.

Также в Киеве следователи завершили расследование дела о взятке: за 12 тысяч гривен директор предприятия по содержанию зеленых насаждений пообещал киевлянину, который хотел установить кофемашину, не препятствовать его деятельности на территории столичного парка.

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Тег Киев, взятка, СБУ, расследование, прокуратура, полиция, копы

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