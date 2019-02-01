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В Киеве начато уголовное производство из-за смертельного ДТП возле цирка

Сегодня, 12:04

На время следствия задержали водителя Audi

Фото: Информатор
Фото: Информатор.
В Киеве начато уголовное производство из-за смертельного ДТП возле цирка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/419/47d/5c541947d58e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/419/47d/5c541947d58e1.jpg Происшествия На время следствия задержали водителя Audi

По факту смертельного ДТП на площади Победы в Киеве начато уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Правоохранители рассказали, что на время следствия задержали водителя Audi, который протаранил пять машин. Сейчас он находится в больничном отделении закрытого типа. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

У водителя Audi взяли биологические образцы для установления степени алкогольного или наркотического опьянения. Также к врачу-наркологу доставили водителей всех машин, которые стали участниками аварии.

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следователи составили план следственных действий, в том числе проведение ряда экспертиз для установления причин и механизма ДТП. За совершение такого правонарушения предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Напомним, авария случилась 31 января около 19:00 на площади Победы в Киеве. Водитель Audi ехал по улице Дмитриевской со стороны улицы Бульварно-Кудрявской в ​​направлении бульвара Тараса Шевченко. Возле цирка Audi столкнулся с Volkswagen, и совершил наезд на автомобиль Mazda. После этого автомобили отбросило на Toyota, Daewoo и Skoda.

В результате столкновения погибла женщина-водитель автомобиля Mazda, еще два человека получили травмы – водитель Audi получил перелом ноги, а водитель Skoda – закрытую черепно-мозговую травму и травму грудной клетки.

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Тег авария, ДТП, водитель, площадь победы, Audi

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