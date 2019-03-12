В Киеве "накрыли" банду наркоторговцев, продававших амфетамин оптом

Суд определил фигурантам меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей

Фото: Нацполиция

В Киеве "накрыли" банду наркоторговцев, продававших амфетамин оптом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/78c/489/5c878c489f4a9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/78c/489/5c878c489f4a9.jpg 2019-03-12T12:43:00+02:00 Происшествия Суд определил фигурантам меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей

Столичные следователи завершили досудебное расследование в отношении злоумышленников, которые изготавливали и сбывали амфетамин, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Группа наркосбытчиков состояла из пяти человек, которые в течение полутора лет изготавливали и сбывали амфетамин. Они "работали" на территории столицы, Киевской и Черкасской областей. Злоумышленники заранее получали заказы от клиентов и изготавливали необходимое количество наркотика.

Во время санкционированных обысков в лабораториях обнаружили и изъяли оборудование, химические реагенты и прекурсоры, необходимые для изготовления амфетамина, а также подготовленное для сбыта психотропное вещество общей стоимостью более 50 тысяч гривен.

Известно, что из пяти членов группы только один ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления и злоупотребление властью или служебным положением, остальные судимы не были.

Пятерым фигуранатам сообщено о подозрениях по ч. 3 ст. 307 ("Незаконное изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, а также незаконный сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах, совершенные организованной группой"), ч. 3 ст. 311 ("Незаконное приобретение, хранение и перевозка прекурсоров, совершенные организованной группой"), ч. 3 ст. 313 ("Незаконное приобретение и хранение оборудования, предназначенного для изготовления психотропных веществ, совершенные организованной группой") Уголовного кодекса Украины.

Одному из обвиняемых инкриминируют дополнительно еще ч. 1, ч. 3 ст. 309 ("Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, а также незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупных размерах без цели сбыта") УКУ. Суд определил фигурантам меры пресечения, не связанные с содержанием под стражей.

По четырем фигурантов следователи направили материалы производств в суд, пятого участника наркогруппы объявили в розыск. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, на границе с Венгрией во время осмотра автомобиля в пункте пропуска "Лужанка" в тайнике под задним сидением машины было обнаружено более 30 килограммов тяжелого наркотика – героина.

Также сообщалось, что в Днепре задержали членов преступной группы, которые продавали наркотики и сбывали боеприпасы. Ежемесячно они зарабатывали до трех миллионов гривен.

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