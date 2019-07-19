В Киеве "накрыли" конвертцентр с годовым оборотом в 700 млн гривен: фото

В столице задержали одного из курьеров "конвертцентра" с большой суммой налички











Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "конвертационного центра" с годовым оборотом в семьсот миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы противоправного механизма зарегистрировали ряд фиктивных предприятий для предоставления "услуг" по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличность. Дельцы "обслуживали" клиентов по всей территории страны, а также осуществляли сделки с государственными средствами", – говорится в сообщении.

В столице задержали одного из курьеров "конвертцентра" с большой суммой налички. Во время проведения обысков в офисных помещениях и местах жительства фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации, с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей проведение финансовых сделок, и валюту в размере около 1,5 млн в гривневом эквиваленте.

Следствие продолжается.

Ранее в Одессе разоблачили мощный конвертцентр с оборотом в 280 млн грн. Дельцы помогали бизнесменам уклоняться от уплаты налоги.

Напомним, в Полтавской области разоблачили "конверт" с оборотом в 300 млн грн.

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