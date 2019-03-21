В Киеве "накрыли" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию

Наркотики изготавливали в частном доме на столичных Осокорках

Фото: СБУ

В Киеве "накрыли" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/36a/9e0/5c936a9e05620.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/36a/9e0/5c936a9e05620.jpg 2019-03-21T12:51:00+02:00 Происшествия Наркотики изготавливали в частном доме на столичных Осокорках

В Киеве пресекли деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории психотропов, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, организаторы наладили изготовление и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах на территории Украины и за рубежом. Изготовление наркотиков проводилось в частном доме на столичных Осокорках.











В ходе обыском у наркоизготовителей изъяли спецоборудование, более десяти килограммов психотропного вещества альфа PVP, пять килограммов мефедрона, более пяти килограммов амфетамина общей стоимостью по ценам "черного рынка" более 20 миллионов гривен.

Было установлено, что частный дом кроме как для лаборатории использовался под склад нелегального интернет-магазина по продаже психотропных веществ, через который и продавали наркотики. Веб-ресурс находился в скрытой сети интернета Darknet.

Трое участников группировки задержаны.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители разоблачили и прекратили деятельность наркогруппы, организовавшей незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Киева.

Также мы писали, что в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком. Наркотики обнаружил служебный пес Фарт.

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