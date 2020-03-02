В Киеве "накрыли" крупнейшую в стране наркосеть: изъяли более двух тонн прекурсоров

Столичные правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть интернет-торговли наркотиками и лабораторию, в которой ежемесячно производилось до 100 килограмм психотропных веществ. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

Согласно его данным, полицейские задержали девять участников организованной преступной группировки.

Также были изъяты около 300 килограмм наркотических веществ и более двух тонн прекурсоров стоимостью 110 млн грн.

Ранее в Киеве копы нашли у жительницы столицы наркотиков почти на полмиллиона гривен. Так, находясь на учете наркозависимых, киевлянка получала по рецепту наркосодержащие лекарства, а потом перепродавала по завышенным ценам. В частности, правоохранителям стало известно, что женщина продает наркотики в Соломенском районе. Злоумышленницу, которой оказалась 45-летняя местная жительница, попадавшая в поле зрения правоохранителей за аналогичное преступление, задержали.

Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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