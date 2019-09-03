В Киеве "накрыли" очередную нарколабораторию по изготовлению психотропов

В Днепровском районе Киева полицейские пресекли деятельность нарколаборатории: в квартире правоохранители нашли подготовленные к продаже наркотики, сырье и оборудование для изготовления амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.
"Во время проведения санкционированных обысков в квартире фигуранта правоохранители обнаружили более 70 граммов порошкообразного вещества, извне похожего на амфетамин, сырье и оборудование для производства наркотических средств", – говорится в сообщении.
Владельцем нарколаборатории оказался 38-летний киевлянин. Мужчина признался, что самостоятельно изготавливал и сбывал психотропы. Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на проведение экспертизы.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих". Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.
Новости "Сегодня" писали, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов. Обвинительный акт уже направлен в суд.
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