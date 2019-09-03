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В Киеве "накрыли" очередную нарколабораторию по изготовлению психотропов

3 сентября, 11:29

38-летний киевлянин сам изготавливал и сбывал наркотические вещества

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Днепровском районе Киева полицейские пресекли деятельность нарколаборатории: в квартире правоохранители нашли подготовленные к продаже наркотики, сырье и оборудование для изготовления амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Во время проведения санкционированных обысков в квартире фигуранта правоохранители обнаружили более 70 граммов порошкообразного вещества, извне похожего на амфетамин, сырье и оборудование для производства наркотических средств", – говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Владельцем нарколаборатории оказался 38-летний киевлянин. Мужчина признался, что самостоятельно изготавливал и сбывал психотропы. Вещественные доказательства правоохранители изъяли и направили на проведение экспертизы.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Напомним, что ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих". Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.

Новости "Сегодня" писали, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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Киев наркотики нарколаборатория

Источник: Сегодня

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