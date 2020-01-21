В Киеве "накрыли" онлайн-порностудию: фото и видео

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные правоохранители разоблачили онлайн-порностудию и задержали трех фигурантов нелегального бизнеса.

Как сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции, работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, столичной полиции получили оперативную информацию о деятельности онлайн-порностудии. Было открыто уголовное производство по факту изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов.

"Правоохранители провели санкционированные обыски по месту расположения веб-студий, а также месту жительства в Киевской области 33-летней организатора и ее сообщников – 30-летней киевлянки и 35-летнего администратора. В порностудии за вознаграждение "работали" 20 девушек. Подбор веб-моделей осуществляли администраторы через объявления в Интернете. В дальнейшем они учили их транслировать порнографическое видео в режиме онлайн на специализированных сайтах. Предварительно установлено, что за месяц организатор получала от деятельности около 100 000 гривен", – говорится в сообщении.

В ходе обысков изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, эротические игрушки и белье. Двум администраторам и веб-модели сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Также мы сообщали, что в Киеве в квартире копы пресекли деятельность порностудии. Эротические видео девушки снимали в обычной квартире.

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