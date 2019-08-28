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В Киеве "накрыли" подпольные цеха по изготовлению психотропов

28 августа, 14:29

Двое мужчин заработали на наркотиках как минимум четыре миллиона гривен

В Киеве задержали наркоторговцев, которые обустроили подпольные цеха для изготовления психотропных веществ. Специальное оборудование оперативники Службы безопасности Украины нашли в частных домах в столице и в Виннице.

Известно, что задержанные ежемесячно изготовляли до 10 килограммов наркотиков. Зарабатывали на этом как минимум четыре миллиона гривен. Товар сбывали дилеры. Наркоторговцев задержали при попытке продажи двух килограмм амфетамина на 800 тысяч гривен. Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, что ранее киевская полиция задержала трех женщин, сбывавших наркотики. Они изготавливали запрещенные вещества и продавали их только "для своих". Женщины действовали на территории Деснянского, Днепровского и Дарницкого районов. Во время обыска в квартире злоумышленниц нашли партию наркотиков на сумму 400 тыс. гривен.

Новости "Сегодня" писали, что в Харькове врач-нарколог организовал торговлю рецептами на наркотики и психотропы. Во время обысков на рабочем месте у него обнаружили и изъяли медицинскую документацию, незаполненные рецептурные бланки и копии уже выданных рецептов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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Киев наркотики задержание

Источник: Сегодня

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