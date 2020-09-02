В Киеве напали на бывшего "слугу народа"

В полицию об инциденте сообщил медик

В Киеве утром неизвестные избили народного депутата Украины Антона Полякова, который ранее был во фракции "Слуга народа". Как сообщают СМИ, инцидент произошел возле кафе в Шевченковском районе.

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Отмечается, что Полякову нанесли телесные повреждения, после чего двое мужчин уехали на автомобиле Toyota.

В Нацполиции уже раскрыли первые детали нападения. В правоохранительные органы обратился медик, который оказывал помощь потерпевшему. По словам Полякова, в 4:30 возле одного из домов на ул. Богдана Хмельницкого во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение).

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Сейчас правоохранители ищут злоумышленников, расследование продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали о возгорании автомобиля народного депутата Гео Лероса.Прибывшие спасатели потушили пожар, однако транспортное средство уже не подлежит восстановлению.

Все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители. Сам Гео Лерос утверждает, что это был поджог, "свидетели говорят, что был хлопок слышен в квартире 14 этажа".

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