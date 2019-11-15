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В Киеве напали на курьера и отобрали пиццу

15 ноября, 12:19

Вором оказался 23-летний уроженец Кировоградской области

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве оперативники задержали молодого человека, который напал на курьера и отобрал у него пиццу. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что неизвестный напал на парня возле дома на улице Симиренко. На месте происшествия в полицию обратился 24-летний парень и сообщил, что он работает курьером по доставке пиццы. Получив заказ, он привез его к дому, где к нему подошел неизвестный и, забрызгав лицо газом, отобрал заказ и убежал", – говорится в сообщении.

Личность нападавшего установили и его задержали. Им оказался 23-летний уроженец Кировоградской области, который признался в содеянном.

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Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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Ранее в Киеве задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета плитку шоколада и коньяк, не расплатившись за товар на сумму около 3000 гривен.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

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Киев кража пицца

Источник: Сегодня

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