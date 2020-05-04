В Киеве напали на ромов и сожгли их палатку: полиция начала расследование

В Киеве напали на ромов и сожгли палатку, в которой они проживали. Инцидент произошел в районе станции метро "Демиевская" рано утром 27 апреля, однако о нем стало известно только на минувших выходных.

Как сообщила на своей странице в Facebook журнулистка Диана Буцко, в палатке жили ромы из Закарпатья – Руслан, его беременная жена Анжела, мать Руслана и ее супруг. Журналистка уточняет, что сейчас ромы переживают сложные времена, поэтому едут в Киев, где пытаюсь копать металл и просить милостыню.

Реклама Фото: Диана Буцко. На фото – беременная Анжела и волонтер

Столичные волонтеры приносили поселившимся парам ромов еду, однако когда пришли к их палатке 28 апреля, то увидели уже пепелище. Затем разыскали и самих ромов, которые сообщили, что к ним в палатку ворвались молодые люди, начали распылять газ из баллончиков.

"Раздетые ромы выбежали на улицу. Руслана стали бить доской. Анжела начала просить, чтобы ее не били, потому что она беременна. На это ей ответили: "Таких, как ты, надо насиловать". Палатку подожгли. Сгорели вещи и документы, которые не успели вытащить. Крики услышала женщина, которая работала неподалеку, и вызвала полицейских и пожарных", – написала Буцко.

Реклама Фото: Диана Буцко

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Так, полицию вызвала дворник Наталья. Она рассказала, что в пять утра 27 апреля к ней подбежал Руслан в одних трусах и попросил позвонить правоохранителям.

"Женщина дала ромам свою одежду, поскольку те выбежали из палаток едва ли не голышом. Наталья говорит, что ромы были спокойными и не понимает, кому могли мешать", – добавила журналистка.

В столичном главке Национальной полиции позднее сообщили, что уже разыскивают пострадавших ромов и причастных к нападению на них на Саперно-Слободской.

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"Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, объединены с насилием) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При этом копы также ищут свидетелей ЧП. Все, кто владеет полезной для следствия информацией, могут обращаться в Голосеевское управление полиции (Киев, ул. Голосеевская, 15) или звонить по спецлинии 102.

Напомним, в апреле 2018 года националисты из организации С14 на Лысой горе в Киеве прогнали ромов из лагеря, в котором они проживали, и сожгли их палатки и вещи. Видео того, как женщины и дети спасаются бегством от людей в масках, шокировало киевлян. В руководстве столичной полиции сначала заявили о том, что на Лысой горе просто сжигали мусор, и жалоб от ромов не поступало. После резонанса, вызванного публикацией видео, было открыто сразу два уголовных производства: из-за нарушения равноправия граждан и хулиганства. В итоге полиции удалось идентифицировать лишь одного участника, но и с него сняли подозрение.

Отметим, что во Львове двоих старшеклассников, которые напали на лагерь ромов в окрестностях города в июне 2018 года, признали виновными в хулиганстве, но освободили от наказания.

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