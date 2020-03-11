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В Киеве нашли 13-летнего подростка, сбежавшего из центра реабилитации

11 марта, 11:15

Наталья Руда

Поиски сбежавшего с ним парня продолжаются

Полицейские Киевской области разыскали 13-летнего Николая Берегового, который несколько дней назад вместе с 16-летним Никитой Симоненко сбежал из Центра социально-психологической реабилитации детей в Копылове.

По данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции в регионе, мальчика нашли 10 марта в Киеве и уже вернули в детский социальный центр. Никаких противоправных действий в отношении него не было совершено. С мальчиком провели профилактические беседы.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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Поиски его товарища Никиты продолжаются. Мальчику на вид 16 лет, рост 170 см, у него среднее телосложение, овальное лицо, серые глаза, светло-русые короткие волосы. Он был одет в черную куртку, коричневые джинсы и черные кроссовки.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Ранее сообщалось о розыске 30-летней Натальи Жукалюк в селе Лизогубова Слобода Киевской области. Женщина ушла из дома с двумя маленькими сыновьями Сашей и Колей еще 7 марта и до сих пор не вернулась.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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дети розыск киевская область

Источник: Сегодня

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