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В Киеве нашли 14-летнюю девочку, которая сбежала из дома после ссоры с мамой

Сегодня, 13:38

Девочка ушла из дома, оставив прощальную записку и мобильный телефон

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полицейские разыскали 14-летнюю девочку, которая ушла из дома. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В полицию обратилась киевлянка с сообщением об исчезновении своей дочери. Женщина рассказала, что девушка ушла из дома 13 августа, оставив прощальную записку и мобильный телефон. На поиски ребенка задействовали весь личный состав Днепровского управления полиции", – говорится в сообщении.

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Копы прочесали территорию района, в частности заброшенные здания, места возможного сбора молодежи и тому подобное. В конце концов ее обнаружили на одной из улиц района, никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось.

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Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius

"По словам разыскиваемой, она ушла из дома из-за конфликта с матерью. Мы пообщались с мамой и девушкой, провели профилактическую беседу, помогли найти общий язык и объяснили им о негативных последствиях, к которым могут привести такие поступки", - рассказал старший инспектор ювенальной превенции лексей Крупеня.

Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.

Напомним, в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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