В Киеве нашли 17-летнюю девушку, которая ушла из дома больше недели назад

По словам беглянки, она ушла из дома только потому, что мать запретила ей курить

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные правоохранители разыскали 17-летнюю девушку, которая из-за конфликта с родителями ушла из дома еще 9 ноября и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Об исчезновении дочери в полицию ранее сообщила ее мать. У женщины на воспитании есть еще двое несовершеннолетних детей. В полиции уточнили, что мама девушки вместе с правоохранителями разыскивала беглянку.

"Наши усилия осложнялись тем, что девушка не имела друзей и ушла из дома без мобильного телефона. Мы проверяли информацию прохожих, которые могли ее видеть на улице и в общественном транспорте. В итоге работники ювенальной превенции решили ждать несовершеннолетнюю в местах, где ее чаще всего видели, и впоследствии обнаружили на столичном продовольственном рынке. Она пояснила, что ушла из дома из-за того, что мать запрещала ей курить", – сообщили в полиции.

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При этом она ночевала в подъездах и гуляла по улицам. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

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