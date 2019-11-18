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В Киеве нашли 17-летнюю девушку, которая ушла из дома больше недели назад

18 ноября, 11:33

По словам беглянки, она ушла из дома только потому, что мать запретила ей курить

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные правоохранители разыскали 17-летнюю девушку, которая из-за конфликта с родителями ушла из дома еще 9 ноября и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Об исчезновении дочери в полицию ранее сообщила ее мать. У женщины на воспитании есть еще двое несовершеннолетних детей. В полиции уточнили, что мама девушки вместе с правоохранителями разыскивала беглянку.

"Наши усилия осложнялись тем, что девушка не имела друзей и ушла из дома без мобильного телефона. Мы проверяли информацию прохожих, которые могли ее видеть на улице и в общественном транспорте. В итоге работники ювенальной превенции решили ждать несовершеннолетнюю в местах, где ее чаще всего видели, и впоследствии обнаружили на столичном продовольственном рынке. Она пояснила, что ушла из дома из-за того, что мать запрещала ей курить", – сообщили в полиции.

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При этом она ночевала в подъездах и гуляла по улицам. Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было.

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшая 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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