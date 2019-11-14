В Киеве нашли девушку, которая ушла из дома и не вернулась

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичные правоохранители за несколько часов разыскали несовершеннолетнюю девушку, которая ушла из дома. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Согласно информации правоохранителей, девушка оставила родителям записку, в которой предупредила о скором возвращении, но не вернулась, поэтому ее отец обратился в полицию.

"В десятом часу на линию 102 обратился гражданин другого государства с сообщением об исчезновении дочери. Мужчина рассказал, что в 17:00 она ушла из дома на улице Градинской и не вернулась. Также отец нашел записку, в которой девушка заверила, что ушла из дома ненадолго. По полученной ориентировке правоохранители тщательно обследовали город, в том числе места возможного скопления молодежи", - говорится в сообщении.

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Через три часа с момента получения заявления девушку обнаружили возле торгового центра в Шевченковском районе столицы. Несовершеннолетнюю вернули в семью. За это время никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось. С девушкой провели разъяснительную беседу.

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Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что киевляне нашли посреди улицы брошенного трехлетнего мальчика.

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