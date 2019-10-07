В Киеве нашли двух мальчиков, сбежавших из дома и всю ночь гулявших на Троещине

Ребята не вернулись вечером 5 октября домой, отправились к своему другу на Троещину и всю ночь гуляли по микрорайону

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полицейские нашли детей, которые, не вернувшись домой, всю ночь гуляли на Троещине. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Сообщение о ЧП поступило правоохранителям вечером 5 октября.

"К оболонским полицейским обратилась женщина и сообщила, что двое ее сыновей (шести и 12 лет) не вернулись домой. Правоохранители сразу начали поиски. Во время общения с их матерью они установили, что дети могут находиться у товарища, который живет на Троещине", – говорится в сообщении.

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Выяснилось, что ребята действительно были у товарища, а его мать рассказала, что восьмилетний ребенок исчез вместе с уже разыскиваемыми детьми. При этом патрулирование района ночью не увенчались успехом.

"Уже утром сотрудники Оболонского и Деснянского управлений полиции вместе с оперативниками столичного главка полиции начали проверять торговые и торгово-развлекательные заведения. В одном из них камеры видеонаблюдения зафиксировали беглецов, а затем двух братьев заметили на улице, а их товарищ сам вернулся домой", - уточнили в полиции.

Ребят передали родителям, с которыми сотрудники ювенальной полиции провели профилактические беседы и составили на них административные протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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