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В Киеве нашли двухлетнего мальчика, который сам гулял на улице

1 апреля, 15:22

Наталья Руда

Бабушка малыша оставила его на улице с прабабушкой и прадедушкой

В Киеве нашли двухлетнего малыша, который сам гулял на улице без взрослых. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

"Сегодня днем ​​сразу несколько вызовов поступили на линию 102 от обеспокоенных граждан. На улице Кибальчича люди заметили маленького мальчика, который гулял на улице один и был одет не по погоде. Патрульные выехали на место, где одна из заявительниц не только позвонила в полицию, но и вышла на улицу к двухлетнему малышу ждать патрульных. Небезразлична женщина замотала мальчика в свою одежду", – говорится в сообщении.

Копы опросили людей на соседних улицах, надеясь найти родных мальчика. К инспекторам в итоге обратилась бабушка малыша и сообщила, что она вышла из дома и оставила ребенка с его прабабушкой и прадедушкой, а когда вернулась, то обнаружила, что ребенка уже нет.

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Фото: патрульная полиция Киева

Фото: патрульная полиция Киева

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О происшествии патрульные сообщили в ювенальную полицию.

Ранее в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками.

Также мы писали, что в столице из больницы сбежала девушка.

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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