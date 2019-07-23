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В Киеве нашли мертвого огромного питона: видео

23 июля, 08:39

Столичные зоологи отмечают, что питон мог содержаться в домашних условиях и сбежал в лес, где погиб

Питон убежал от владельца
Питон убежал от владельца. Фото: Pixabay

В лесу в районе ДВРЗ киевляне во время прогулки обнаружили труп огромного питона. Шокированные люди выложили видео находки в соцсетях.

Столичные зоологи отмечают, что питон мог содержаться в домашних условиях и сбежал в лес, где погиб или был кем-то травмирован. Ученые отмечают, что питон не сможет жить в обычном лесу.

"Из столичного зоопарка питон точно не пропадал. Сейчас многие люди держат у себя и змей, и питонов. Возможно, данный питон просто сбежал у кого-то из дома, а в лесу умер от истощения, поскольку не может жить в условиях нашего леса и привык к тому, что его кормили хозяева. Также он мог умереть от старости", – рассказали "Сегодня" в киевском зоопарке.

Ранее в Киеве на Троещине, в многоквартирном доме по улице Бальзака, нашли змею – лучистый полоз сбежал из террариума своих хозяев и через вентиляцию заполз к соседям снизу.

При этом сообщалось, что во Львовской области 42-летний житель одного из сел пострадал от укуса змеи. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Перемышлянскую ЦРБ.

Также во Львове после укуса змеи умерла четырехлетняя девочка. Змея атаковала малышку, когда та находилась в лесу. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. После укуса ребенок прожил еще три дня.

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Тег Киев, дврз, питон

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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