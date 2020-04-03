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В Киеве нашли мертвой девушку, пропавшую еще в начале марта

3 апреля, 08:40

Наталья Руда

Девушку обнаружили в комнате, которую она снимала

В Киеве нашли мертвой 27-летнюю Елену Надысеву, которая пропала в начале прошлого месяца.

Как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua", девушка перестала выходить на связь 7-8 марта, ее нашли мертвой в комнате коммуналки, которую она снимала в районе станции метро "Черниговская".

Пользователи также сообщают, что у девушки не было родственников, кроме тети, однако их отношения были тяжелыми. Тетя с подругой пытались попасть в комнату, где жила Лена, однако их не пустили. Вместе с тем, тело нашла владелица комнаты, которая также выяснила, что девушка не забирала платежки.

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/ Фото: dtp.kiev.ua

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Причина смерти пока что неизвестна.

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле прошлого года.

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Киев девушка розыск

Источник: Сегодня

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