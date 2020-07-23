В Киеве нашли мертвым известного волонтера: друзья заявляют о "странностях" в деле

В Днепровском районе Киева обнаружили тело Алексея Кучапина, известного волонтера, который пропал несколько дней назад. Об этом заявили в местной полиции.

Напомним, житель Деснянского района 16 июля ушел из дома и не выходил на связь. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе столицы.

Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Учитывая новые обстоятельства, следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть. Досудебное расследование продолжается.

Умершему Алексею Кучапину было 39 лет. Он помогал бездомным и в декабре 2017 года зарегистрировал общественную организацию "Дом милосердия Киев".

В то же время друзья Кучапина – священник-волонтер Захария Керстюк и фотограф Александр Чекменев – заявили о странностях в деле и считают, что его убили. Об этом они написали на своих страничках в Facebook.

"Не буду скрывать, что мы с командой расстроены и подавлены всей этой историей с внезапным и очень странным исчезновением Леши, ведь все мы по много раз получали угрозы в свой адрес, в том числе и угрозы физической ликвидации, если не перестанем помогать бездомным", — говорится в сообщении друзей волонтера, когда еще не было известно о его гибели.

Они также опубликовали фото и видео с диваном в пятнах темно-красного цвета, похожих на кровь, который стоит у мусорных баков рядом с многоквартирным домом. По их словам, диван вынесли из квартиры, в которой нашли тело Кучапина, и что эти пятна — его кровь.

Захария Керстюк на своей странице в Facebook написал, что Кучапин во время карантина "за свои деньги снимал квартиры и селил туда людей с улиц".

"Последнее время Леша активно занимался расследованием продаж детей на экспорт и пытался помочь вырваться из рабства незаконно удерживаемым под эти „программы" девочкам-сиротам. Также он пытался возвращать отобранные у бабушек и инвалидов квартиры", – читаем в сообщении.

Оба друга называют Кучапина верующим и успешным человеком, любящим отцом и мужем.

Ранее сообщалось, что в Киеве скончался известный волонтер.

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