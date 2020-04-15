В Киеве нашли мертвым мужчину, который пропал 2 года назад

Столичные правоохранители раскрыли особо тяжкое преступление, совершенного два года назад в Святошинском районе – умышленного убийство 49-летнего киевлянина, сообщает прокуратура Киева.

Так, в мае 2018 года к правоохранителям обратилась жена пострадавшего и сообщила о его исчезновении. С целью розыска мужчины полицейские проверили все его связи. Во время расследования на причастность к преступлению проверялся 34-летний местный житель. 13 апреля в этом году он был приглашен на допрос, в ходе которого признался, что два года назад во время совместного распития алкогольных напитков убил пропавшего, а его тело закопал во дворе собственного дома. При осмотре места происшествия правоохранители сняли грунтовое покрытие на указанном участке и на глубине около 1 м обнаружили замотанное в покрывало тело. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, продолжаются.

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Ранее, 3 апреля, в Киеве нашли мертвой 27-летнюю Елену Надысеву, которая пропала в начале прошлого месяца. Девушка перестала выходить на связь 7-8 марта, ее нашли мертвой в комнате коммуналки, которую она снимала в районе станции метро "Черниговская". Пользователи также сообщают, что у девушки не было родственников, кроме тети, однако их отношения были тяжелыми. Тетя с подругой пытались попасть в комнату, где жила Лена, однако их не пустили. Вместе с тем, тело нашла владелица комнаты, которая также выяснила, что девушка не забирала платежки.

В начале 2020-го на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

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