Убийство полковника СБУ в Киеве: появились новые подробности (фото и видео)

В Киеве правоохранители объявили о подозрении двум мужчинам, которых задержали в рамках расследовании убийства полковника СБУ Романа Закладного. Напомним, его труп обнаружили на детской площадке у дома по улице Иорданской в ​​Оболонском районе Киева.

Реклама

По данным прокуратуры, 14 июля, примерно в 23:30, на ул. Иорданской подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него, чтобы ограбить. Один из фигурантов нанес мужчине удар в область головы, после чего нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие.

Как сообщили в полиции Киева, во время обыска квартиры одного из задержанных обнаружили личные вещи убитого полковника. Кроме того, неподалеку от места убийства нашли предполагаемое орудие преступления.

"В течение суток мы установили личности двух мужчин и задержали их. Во время обыска квартиры одного из них мы обнаружили вещи, которые принадлежали пострадавшему. А именно сумку, кошелек, банковские карты и служебные удостоверения. Два мобильных телефона потерпевшего сообщники успели продать. Также мы изъяли одежду и обувь с пятнами бурого цвета и направили на экспертное исследование", – рассказал начальник Оболонского управления полиции Евгений Худяков.

Как сообщалось, злоумышленниками оказались 23-летний уроженец Луганской области и 30-летний киевлянин, ранее судимые за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений. Один из них сейчас является обвиняемым в уголовном производстве, которое находится на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы.

Реклама

Фигурантов задержали. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и частью четвертой статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас в суд подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также новости "Сегодня" писали, что на столичной Троещине нашли мертвым директора кинотеатра. А в Фастове продолжается расследование тройного убийства. Подробности – в нашем сюжете:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама