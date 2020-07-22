В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации

Полиция сообщает, что Алексея Кучапина обнаружили в квартире без признаков насильственной смерти

В Киеве нашли мертвым 39-летнего главу общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексея Кучапина, который пропал 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина собирался поехать в Днепр, вышел из дома на Лесном проспекте (Деснянский район) и перестал выходить на связь.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе столицы. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть.

Кому принадлежит квартира, в которой был найден мужчина, и как он туда попал, в сообщении полиции не уточняется.

Напомним, не так давно в Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ Романа Закладного.

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