В Киеве нашли мертвым пропавшего главу общественной организации

В Киеве нашли мертвым 39-летнего главу общественной организации "Дом милосердия Киев" Алексея Кучапина, который пропал 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.
Ранее сообщалось, что мужчина собирался поехать в Днепр, вышел из дома на Лесном проспекте (Деснянский район) и перестал выходить на связь.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшего мужчины в квартире в Днепровском районе столицы. Во время предварительного осмотра тела криминалисты не выявили внешних признаков насильственной смерти. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Следователи переквалифицировали уголовное производство на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть.
Кому принадлежит квартира, в которой был найден мужчина, и как он туда попал, в сообщении полиции не уточняется.
Напомним, не так давно в Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ Романа Закладного.
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