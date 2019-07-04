В Киеве нашли мертвыми двух пенсионеров (фото 18+)

Жильцы подъезда начали ощущать неприятный запах от одной из квартир и вызвали копов

Архивное фото.

В Дарницком районе Киева, где не так давно произошло жестокое убийство ребенка, на улице Архитектора Вербицкого, 22/1 в собственной квартире обнаружили мертвыми супружескую пару пенсионеров, сообщает "Информатор".

Как пишет издание, жильцы подъезда начали ощущать неприятный запах, который доносился из квартиры №229. Квартиру вскрыли, а на место инцидента вызвали копов. В квартире нашли тела пенсионеров со следами разложения – мужчины 1951 года рождения на кровати и женщины 1957 года рождения на полу.

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Фото: Информатор

По словам жильцов дома, мужчина был лежачим и не вставал с кровати, а женщина злоупотребляла спиртным. Обстоятельства инцидента будет выяснять следственно-оперативная группа.

Ранее в столице произошел жуткий случай, который шокировал многих горожан. В квартире многоэтажки на проспекте Тычины на Березняках нашли мертвыми мужчину и женщину, а рядом с трупами родителей несколько дней жила двухлетняя девочка.

Также в Запорожье правоохранители нашли мальчика, который двое суток провел в квартире с мертвыми родителями.

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