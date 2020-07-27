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В Киеве нашли подозрительный рюкзак: на месте работают взрывотехники (фото)

27 июля, 14:12

Наталья Руда Наталья Руда

Специалисты оцепили территорию у высоток в районе станции метро "Лыбедская"

В Киеве в понедельник, 27 июля, снова обнаружили подозрительный рюкзак на скамейке у высоток нового ЖК в районе станции метро "Лыбедская". На месте уже работают взрывотехники и оцепили территорию.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный".

"Во "Французском квартале" нашли неизвестный рюкзак. Сейчас его проверяют взрывотехники", – говорится в сообщении.

Подробности уточняются.

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Напомним, что 17 июля возле станции метро "Шулявская" в Киеве прогремел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

Позднее в городе прокатилась волна минирований – в разных районах находили бесхозные чемоданы и пакеты. Так, один из чемоданов нашли у станции метро "Вокзальная". Вход и выход на станцию перекрывали на время проверки подозрительного предмета. Также на остановке на улице Киото обследовали бесхозный пакет, однако внутри его были молоко и яйца.

При этом в городе усилены меры безопасности, в охране правопорядке задействованы дополнительные наряды полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

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