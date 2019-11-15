В Киеве нашли подростков, пропавших неделю назад

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве разыскали несовершеннолетних парня и девушку, пропавших неделю назад в Голосеевском районе. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В Голосеевское управление полиции неделю назад обратились родители школьников, которые сообщили о том, что их 14-летние дети не вернулись после учебы домой. Телефонов с собой у них нет, а друзья не знают их местонахождение. Поиски беглецов начались с опроса всех знакомых и родственников, с которыми они общались в последнее время", – говорится в сообщении.

Также была отработана территория рядом с домами и школами пропавших, изучались видео с камер наблюдения.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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"Поиски осложнялись тем, что парень знал, как прятаться от полиции, ведь он не раз уже уходил из дома из-за недоразумения в семье", - подчеркнули в полиции.

Полицейские проверяли подъезды и чердаки многоэтажек, в которых есть свободный доступ. Там беглецов и нашли сотрудники ювенальной превенции Голосеевского района Евгений Зоценко и Захар Сулицкий.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Подростки рассказали, что они за неделю посетили многие районы столицы и ночевали каждый раз в новом месте. Из дома они ушли якобы из-за конфликтов с родителями.

На родителей 14-летних школьников составлены административные протоколы по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что киевляне нашли посреди улицы брошенного трехлетнего мальчика.

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