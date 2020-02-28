В Киеве нашли потерявшуюся девочку: копов шокировала квартира, в которой живет ребенок

Шестилетний ребенок ехал в садик со старшим братом и потерялся

В Киеве патрульные нашли потерявшуюся шестилетнюю девочку из многодетной семьи, которая живет в захламленной квартире. Дело передали в службу по делам детей.

"Недавно на службу 102 поступило сообщение о найденном ребенке. Диспетчер депо сообщила, что в конце маршрута, на улице Довженко, обнаружила шестилетнюю девочку. Она была без сопровождения взрослых. Девочка ей рассказала, что ехала в садик со старшим братом, а потом его потеряла и сама заблудилась", – говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции.

Пообщавшись с девочкой, копы установили дом и квартиру, в которой она живет. Дверь квартиры им открыл отец ребенка и был очень удивлен увиденному. Старший сын ничего не рассказал ему о том, что потерял сестру, поэтому мужчина был уверен, что его дочь в саду.

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Патрульные обратили внимание на беспорядок в квартире: разбросанные вещи и сломанные детские кроватки. Всего в семье проживает четверо детей. О ситуации сообщили полицейским по ювенальной превенции и в службу по делам детей.

Ранее сообщалось, что в Черкассах пьющие мама и бабушка бросили на произвол судьбы двух детей. Их, грязных, голодных и неухоженных, нашли полицейские. Почему малыши остались без присмотра – узнавали журналисты "Сегодня".

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